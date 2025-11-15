Pisacane cuore rossoblù: “Sono cagliaritano d’adozione, è una città fantastica”

"È cuore e anima, un capitolo fondamentale della mia storia", ha aggiunto l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane parlando della città

Il tecnico dei rossoblù, Fabio Pisacane, ha espresso dolci parole per Cagliari e il Cagliari, di cui ormai fa parte da 11 lunghi anni nei panni di giocatore prima e allenatore poi.

“Una città fantastica: è casa mia da undici anni, sono cagliaritano d’adozione. È calcio e lavoro, famiglia: i miei figli Andrea, Francesco, Matias e Marco sono tutti arrivati qui a pochi giorni dalla nascita. È cuore e anima, un capitolo fondamentale della mia storia. Ho comprato casa al Bastione, c’è tutto. Sono a due passi dal mare e dentro la vita”, ha dichiarato Pisacane a Il Corriere dello Sport.

“Il Cagliari è la terza squadra più giovane per media d’età dei giocatori utilizzati, eppure abbiamo sbagliato solo la partita con il Sassuolo. Fiducia nei giovani, senza protezione eccessiva, e la guida di qualche “vecchio” giusto come Mina, Luperto, Deiola, Pavoletti. Non abbiamo ancora tirato fuori tutto il nostro potenziale tra infortuni e condizione, ma mica si può fare in tre mesi. Oltre la vittoria bisogna crescere ogni volta: l’obiettivo è questo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it