Cagliari, brutale aggressione in Piazza Yenne: giovane straniero ferito

Un gruppo di ragazzi lo ha colpito con calci e pugni: a salvarlo da conseguenze peggiori l'intervento di una pattuglia della Polizia

Una violenta aggressione si è verificata all’alba di questa mattina in Piazza Yenne a Cagliari, dove un giovane di origine straniera è stato circondato e colpito ripetutamente da un gruppo di ragazzi. Ancora ignote le motivazioni che hanno portato il branco a prendere di mira la vittima, colpendola con calci e pugni.

Una volante della Polizia di Stato, che stava transitando nella zona, ha notato la scena ed è intervenuta immediatamente, mettendo in fuga gli aggressori e mettendo in sicurezza il ragazzo. La vittima, rimasta ferita ma non in condizioni gravi, è stata assistita dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con un’ambulanza.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulla sicurezza nel centro città. Proprio domani il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà a Cagliari, dove presiederà in Prefettura una riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza. Tra i temi in esame anche i recenti fatti di violenza verificatisi nelle ultime settimane.

