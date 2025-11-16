Furto nell’ex stabilimento Keller: arrestato un 31enne di Villacidro

Sorpreso mentre trafugava materiale metallico all’interno dell’ex stabilimento Keller, nella zona industriale di Villacidro. Un intervento tempestivo dei Carabinieri ha portato all’arresto in flagranza di un 31enne del posto, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia,

L’episodio è avvenuto nella tarda notte, quando i militari impegnati in un normale servizio di controllo del territorio hanno notato una luce provenire dall’interno della struttura dismessa. Avvicinandosi con cautela, hanno individuato un uomo che si muoveva tra i macchinari utilizzando una torcia. Il 31enne si era introdotto nel sito e con utensili da scasso aveva già sottratto circa 15 metri di cavi in rame, più 6 staffe metalliche.

L’uomo aveva cercato di nascondersi nella cabina di comando di un macchinario, con il volto coperto da un passamontagna, ma è stato rapidamente individuato.

Il 31enne è stato accompagnato in caserma e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per lunedì 17 novembre.

