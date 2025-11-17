Ss 292 Romana Villanova Monteleone, divieto a mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate

Anas ha deliberato un innalzamento del limite di massa per il transito dei veicoli pesanti su tre viadotti lungo la Strada Statale 292 “Nord Occidentale Sarda”, nel tratto compreso tra i comuni di Romana e Villanova Monteleone, in provincia di Sassari.

Il nuovo provvedimento stabilisce un divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate, sostituendo la precedente e più restrittiva limitazione di 3,5 tonnellate in vigore dal 6 novembre scorso.

Per assicurare la sicurezza, è stata disposta l’installazione di un senso unico alternato regolato da semaforo in prossimità delle strutture. Questa misura è stata definita in collaborazione con le amministrazioni comunali interessate, principalmente per consentire il transito senza rischi degli scuolabus.

Le restrizioni si sono rese necessarie a titolo cautelativo in seguito ai recenti accertamenti tecnici. Tali indagini, parte del monitoraggio strutturale periodico, hanno evidenziato un deterioramento sui viadotti denominati “Rio Filigosa” (km 32,035), “Rio Chercu” (km 33,734) e “Rio Coalaros” (km 34,545).

