Olimpiadi Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica farà tappa in Sardegna

La Sardegna accoglierà, nelle giornate del 13 e 14 dicembre, la fiamma olimpica dei giochi invernali Milano Cortina 2026

Crediti foto: Ansa

La Sardegna si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, con un passaggio speciale previsto per il 13 e 14 dicembre.

L’itinerario, presentato ufficialmente dalla Fondazione Milano Cortina 2026, prevede che la fiaccola attraverserà ben 12 Comuni dell’Isola, includendo anche una sosta di grande rilevanza storica e culturale presso il sito UNESCO del Nuraghe di Barumini.

Questo percorso eccezionale, che toccherà l’intero territorio nazionale, è stato ideato per celebrare lo spirito italiano e creare un forte legame tra territori e comunità locali. Il transito di ciascun tedoforo rappresenterà un momento di grande celebrazione collettiva.

