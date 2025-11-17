La Sardegna accoglierà, nelle giornate del 13 e 14 dicembre, la fiamma olimpica dei giochi invernali Milano Cortina 2026

Olimpiadi Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica farà tappa in Sardegna

La Sardegna si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, con un passaggio speciale previsto per il 13 e 14 dicembre.

L’itinerario, presentato ufficialmente dalla Fondazione Milano Cortina 2026, prevede che la fiaccola attraverserà ben 12 Comuni dell’Isola, includendo anche una sosta di grande rilevanza storica e culturale presso il sito UNESCO del Nuraghe di Barumini.

Questo percorso eccezionale, che toccherà l’intero territorio nazionale, è stato ideato per celebrare lo spirito italiano e creare un forte legame tra territori e comunità locali. Il transito di ciascun tedoforo rappresenterà un momento di grande celebrazione collettiva.

