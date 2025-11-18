Manuel Soro, il comico di Sassari sul palco dello Zelig di Milano

Grande attesa a Milano per l’esordio ufficiale del comico sassarese Manuel Soro sul prestigioso palco dello Zelig di Viale Monza. L’eclettico artista – noto per essere anche regista e fumettista – è pronto a presentare il suo primo spettacolo speciale nel celebre club milanese.
L’appuntamento milanese segue le fortunatissime anteprime che l’artista ha messo in scena con successo nella sua città natale, Sassari, tra i mesi di settembre e ottobre.
Lo Zelig è un noto locale di grande importanza per i comici italiani, da qui hanno preso avvio le carriere di diversi artisti diventati nel tempo simbolo della comicità nel bel paese. Ora un sardo, Manuel Soro, pronto a prendersi la scena sulla scia dei suoi predecessori dopo essere partito dall’Isola.
