Capoterra, minacce con coltello per avere soldi dal Comune: 49enne arrestato

Un uomo di 49 anni residente a Capoterra, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato nella serata di ieri dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari con l’accusa di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato quando l’uomo, in un palese stato di agitazione psicofisica, ha fatto irruzione nel parcheggio riservato ai dipendenti del Comune di Capoterra. Dopo aver estratto un coltello a serramanico, ha iniziato a urlare, pretendendo insistentemente una somma di denaro che riteneva gli fosse dovuta dal Sindaco e dai servizi sociali. Le sue grida e l’atteggiamento minaccioso hanno generato forte allarme tra le persone presenti.

Alcuni cittadini, riconoscendo un Carabiniere che si trovava lì fuori servizio, lo hanno immediatamente raggiunto per chiedere aiuto. Il militare, in abiti civili e disarmato, ha valutato la serietà del pericolo e, dimostrando grande coraggio e prontezza, è intervenuto senza esitazioni. Avvicinandosi con calma e risolutezza, è riuscito a disarmare e bloccare l’aggressore, evitando che potesse ferire qualcuno. La sua azione tempestiva ha neutralizzato la minaccia prima dell’arrivo della pattuglia che era stata allertata.

I Carabinieri giunti in supporto hanno completato la ricostruzione dei fatti e hanno assicurato l’uomo alla giustizia senza che nessuno riportasse lesioni. Il 49enne è stato quindi condotto in caserma e, dopo le formalità di rito, trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

