Morto nel sonno a soli 14 anni, Alghero piange Tommy

Profonda tristezza ad Alghero per la scomparsa di Tommy Gattu, 14enne morto improvvisamente nel sonno mentre si trovava in vacanza in Egitto con i genitori, Marilina e Pier Giuseppe. Una tragedia inattesa e incomprensibile che ha colpito una famiglia molto conosciuta in città e che ha lasciato l’intera comunità sotto shock.

Il dramma si è consumato durante un periodo di vacanza in Egitto, dove il giovane si era recato insieme alla famiglia. Le autorità egiziane hanno completato nei giorni scorsi tutte le procedure necessarie e hanno autorizzato il rimpatrio della salma, consentendo ai genitori di riportare Tommy nella sua Alghero.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, suscitando sgomento e un’ondata di affetto nei confronti della famiglia. Amici, compagni di scuola e tantissimi cittadini stanno inviando in queste ore messaggi di cordoglio e vicinanza.

L’ultimo saluto a Tommy Gattu sarà dato oggi, mercoledì 19 novembre alle 15 nella cattedrale di Santa Maria ad Alghero.

