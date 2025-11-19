Cagliari, scomparsa a Calamosca: ricerche senza sosta per Martina Lattuca

La 49enne è stata vista imboccare il sentiero verso la Sella del Diavolo, ma da ieri mattina si sono perse le tracce

Sono andate avanti fino a tarda notte le ricerche della donna scomparsa ieri mattina nella zona di Calamosca, a Cagliari. Si tratta di Martina Lattuca, 49 anni, cagliaritana commessa in una libreria. L’allarme è stato lanciato dal compagno nel pomeriggio, quando non l’ha vista rientrare a casa.

Secondo la ricostruzione, Martina è stata avvistata nei pressi del locale Le Terrazze, dove aveva lasciato l’auto parcheggiata. Da lì avrebbe imboccato il sentiero che conduce verso la cima della Sella del Diavolo. Dopo quel momento, nessuna traccia.

Le ricerche sono scattate nel pomeriggio e proseguite fino a tarda notte con il coinvolgimento di Vigili del fuoco, Capitaneria di porto, forze dell’ordine e volontari. Intanto i familiari lanciano un appello accorato: chiunque abbia informazioni utili è invitato a contattare il 112. Questa mattina, alle prime luci dell’alba, la ripresa delle operazioni di ricerca.

Ore d’ansia e speranza accompagnano la città mentre le squadre continuano a battere la zona alla ricerca di qualsiasi elemento che possa condurre alla 49enne.

