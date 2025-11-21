Cagliari, scoperta boutique clandestina a Is Mirrionis: centinaia di capi tarocchi

Operazione della Guardia di Finanza contro la contraffazione a Cagliari, dove i militari del Comando Provinciale hanno scoperto una vera e propria boutique abusiva allestita in un prefabbricato situato in un parcheggio privato del quartiere Is Mirrionis. All’interno del locale, trasformato in un negozio a tutti gli effetti, erano presenti camerini per provare i capi, espositori e persino un Pos per i pagamenti elettronici della merce falsificata.

La Compagnia Pronto Impiego, coordinata dal Gruppo di Cagliari, ha posto sotto sequestro circa 2.300 articoli tra abbigliamento, scarpe e accessori che riproducevano in maniera fedele prodotti di note griffe di alta moda come Gucci, Louis Vuitton, Dior, Prada, Chanel, Hermes, Balenciaga, Fendi, Versace, Yves Saint Laurent e molte altre. In cassa sono stati rinvenuti oltre 5.500 euro in contanti, 5 telefoni cellulari, un computer portatile e i locali adibiti alla vendita, sui quali sono stati apposti i sigilli.

L’operazione ha preso avvio dopo un’attività di controllo economico del territorio, quando i finanzieri hanno notato un sospetto via vai in prossimità del parcheggio. Dopo vari appostamenti, è stato fermato un cliente appena uscito dall’area, trovato in possesso di alcuni capi contraffatti acquistati poco prima. Le indagini hanno rivelato che i prodotti non originali erano venduti a prezzi elevati, con alcuni articoli proposti persino a 500 euro.

Il responsabile dell’attività, un 37enne di origine marocchina e cittadinanza italiana, secondo i primi accertamenti acquisiva i clienti soprattutto tramite passaparola. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini della vendita di articoli con marchi falsi e per ricettazione, mentre all’acquirente controllato è stata elevata una sanzione amministrativa di 600 euro per l’acquisto di merce contraffatta.

Le Fiamme Gialle stanno ora lavorando per risalire alla filiera di approvvigionamento dei prodotti e all’entità dei guadagni generati dall’attività illecita.

