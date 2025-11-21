Guasila, alla guida senza patente: in auto coltello e frustino | Denunciato

Durante un controllo alla circolazione stradale nel centro abitato di Guasila, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno denunciato in stato di libertà un 49enne disoccupato residente in paese, già noto alle forze dell’ordine, per porto di armi od oggetti atti a offendere e guida senza patente, mai conseguita e reiterata nel tempo.

I militari, dopo aver fermato l’autovettura guidata dall’uomo, hanno accertato che questi era sprovvisto della patente di guida, violazione già contestata in passato. È stata quindi eseguita una perquisizione del veicolo, all’interno del quale sono stati rinvenuti un coltello a serramanico lungo 19 centimetri e un frustino in nervo di bue.

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato a un familiare convivente, mentre il coltello e il frustino sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ora valuterà la posizione dell’uomo.

