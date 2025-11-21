Carbonia, tentato furto al supermercato: 35enne in manette

La 35enne ha prima nascosto gli oggetti nella borsa, poi ha tentato la fuga venendo però bloccata dai Carabinieri

Una donna di 35 anni, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata ieri sera dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Carbonia con l’accusa di furto. Il fatto è avvenuto pochi minuti dopo la chiusura di un supermercato situato in via Dalmazia, fascia oraria considerata particolarmente sensibile per episodi di reati predatori. Proprio per questo i militari presidiano quotidianamente la zona, al fine di prevenire e contrastare furti e rapine.

Secondo la ricostruzione, la donna si sarebbe introdotta nel punto vendita e avrebbe nascosto nella propria borsa alcuni generi alimentari. Al passaggio attraverso le colonnine antitaccheggio, l’allarme del sistema antifurto è scattato e la 35enne avrebbe tentato di fuggire, ma la fuga è durata solo pochi metri.

In prossimità del supermercato erano infatti presenti i Carabinieri, già impegnati nei controlli di prevenzione: i militari sono intervenuti immediatamente, bloccando la donna e recuperando l’intera merce, poi restituita al legittimo proprietario.

Espletate le formalità in caserma, la 35enne è stata condotta nella propria abitazione e posta agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna.

