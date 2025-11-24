Calamosca, ancora senza esito le ricerche di Martina Lattuca

Le ricerche di Martina Lattuca proseguono. La 49enne scomparsa martedì scorso a Calamosca non si trova e di lei, al momento, soltanto tracce frammentarie. Dopo lo stop imposto dal maltempo, le motovedette sono tornate oggi a pattugliare il tratto di mare sotto la Sella del Diavolo.

Ieri invece un escursionista in canoa ha segnalato una scarpa, che potrebbe essere la seconda dopo quella ritrovata nei giorni scorsi, quando fu trovato anche uno zaino con i suoi documenti. Guardia Costiera, Vigili del fuoco, unità cinofile, droni e soccorso alpino hanno già perlustrato sentieri, scogliere e mare, nel tentativo di individuare tracce utili.

Martedì scorso la 49enne era uscita per una passeggiata e non è più rientrata. L’allarme è arrivato dal compagno, preoccupato per la sua assenza prolungata, dando via alle ricerche nel tardo pomeriggio. L’ultima immagine certa risale alla mattina di quel giorno, raccolta dalle videocamere di sorveglianza che mostrano Martina in cammino verso la Sella del Diavolo. Anche la sua auto è stata trovata parcheggiata nella zona, mentre i tentativi di localizzarla tramite cellulare non hanno dato risultati.

Quest’oggi il monitoraggio della zona è ripreso, anche con la collaborazione di un elicottero che nell’ambito di un’esercitazione starebbe comunque tenendo d’occhio la costa.

