Sanluri, tentato furto alla “casa dell’acqua”: identificato il responsabile

I Carabinieri della Stazione di Sanluri hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 36 anni, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del tentativo di furto ai danni del distributore del servizio “casa dell’acqua” situato in via Carlo Felice.

L’indagine è partita dopo la denuncia presentata da un imprenditore di 41 anni della provincia di Cagliari, che aveva segnalato il danneggiamento dell’impianto e il tentativo di sottrarre le monete nella notte del 27 ottobre.

Dopo aver acquisito i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza dell’area, i militari hanno potuto ricostruire con precisione le azioni dell’autore e individuare la sua identità. L’incrocio tra le immagini e ulteriori verifiche svolte sul territorio ha permesso di riconoscere il presunto responsabile, successivamente convocato in caserma e denunciato all’Autorità Giudiziaria competente.

