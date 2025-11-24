Ruota della Fortuna, la Sardegna ha un altro super campione: è Stefano Porru

Ruota della Fortuna, la Sardegna ha un altro super campione: è Stefano...

Stefano Porru continua a stupire e a vincere a La Ruota della Fortuna su Canale 5. Il concorrente sardo, originario di Carbonia e anestesista a Quartu, ha messo a segno la sua terza vittoria consecutiva, portando a casa altri 12.200 euro e una Fiat Panda, per un totale che arriva a 98.700 euro complessivi.

Sui social, in particolare in Sardegna, Porru sta riscuotendo grandi apprezzamenti. I fan del programma lo sostengono con entusiasmo e in molti lo paragonano a Gabriele Casti, l’ex concorrente isolano che ha fatto la storia della trasmissione. Casti è infatti l’attuale “campione dei campioni”, avendo vinto 300mila euro nelle 9 puntate disputate.

Stefano, accompagnato in studio dalla moglie, è a quota 3 puntate e può puntare alla rincorsa. La Sardegna dunque conferma il suo periodo fortunato al gioco condotto da Gerry Scotti e fa il tifo per un altro campione.

