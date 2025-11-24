Operatrici centro accoglienza minacciate per soldi: 2 giovani arrestati nell’oristanese

I giovani pretendevano 150€ che, stando alla loro versione, avrebbero speso per riacquistare delle scarpe che sarebbero state rubate

Due minori stranieri, ospiti di una comunità nel territorio dell’Oristanese, sono stati tratti in arresto dai Carabinieri con l’accusa di tentata estorsione.

I due giovani avrebbero preteso dalle operatrici della struttura il rimborso di 150 euro, sostenendo che la cifra fosse necessaria per riacquistare un paio di scarpe che, a loro dire, erano state rubate. Al diniego della richiesta, i ragazzi hanno reagito con pesanti minacce.

Inizialmente, le intimidazioni sono avvenute via chat, con messaggi che preannunciavano aggressioni fisiche alle lavoratrici, danneggiamento degli arredi e dei beni della struttura e l’istigazione a una ribellione generale degli altri ospiti.

Dalle minacce verbali, i due sono presto passati all’azione concreta: sono stati infatti sorpresi dalle forze dell’ordine mentre si avvicinavano a una delle operatrici, minacciandola di colpirla. I Carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno proceduto all’arresto dei ragazzi, che sono stati successivamente trasferiti presso il carcere minorile.

