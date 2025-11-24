Ss 131 Dcn, temporanee limitazioni nelle gallerie per ispezioni periodiche

Da domani, martedì 25 novembre, fino a giovedì 27 novembre, sulla strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” verranno condotte le indagini periodiche di sicurezza che interesseranno le gallerie Prato Sardo, San Francesco Nord, S’Iscala e Berruiles, tra le province di Nuoro e Gallura.

Gli interventi richiederanno la chiusura alternata delle due carreggiate per il tempo strettamente necessario alle ispezioni, causando modifiche temporanee alla circolazione.

Martedì 25 le attività si concentreranno sulla galleria Prato Sardo esclusivamente in fascia notturna (22:00 – 6:00); il traffico in direzione Nuoro sarà deviato sulla SP 45, attraverserà la viabilità urbana di Nuoro per poi rientrare sulla SS 131 DCN. Il percorso sarà invertito per la successiva chiusura della carreggiata opposta.

Mercoledì 26, nella fascia diurna (8:00 – 15:00), i lavori riguarderanno la galleria San Francesco Nord, con deviazione del traffico tra gli svincoli di Siniscola Nord e Sud, utilizzando la viabilità comunale e la SP 12. Subito dopo, sempre mercoledì e nella stessa fascia oraria, le ispezioni si sposteranno sulla galleria S’Iscala in direzione Nuoro, deviando i veicoli sulla parallela Statale 125, con uscita a Budoni Sud e rientro a Posada Nord.

Infine, giovedì 27, tra le ore 8:00 e le 16:00, le ispezioni interesseranno la galleria Berruiles. In questa giornata, il flusso veicolare sarà deviato tra gli svincoli di Budoni e San Teodoro per la chiusura della carreggiata verso Olbia, con inversione del percorso durante la successiva chiusura della direzione Nuoro.

