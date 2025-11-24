Regione, Truzzu attacca: “Ruoli inventati per giustificare indennità esorbitanti”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, Paolo Truzzu, ha sollevato pesanti critiche nei confronti della Giunta Regionale, presentando un’interrogazione formale riguardo una delibera approvata a giugno dall’Assessore degli Affari generali e Personale.

Truzzu contesta la creazione di ruoli non previsti nell’organigramma e il conseguente conferimento di indennità molto alte, accusando l’Esecutivo di grave discrezionalità:

“Generano compiti dal nulla pur di giustificare indennità esorbitanti, pari a 95.000 euro, e nominano due funzionari nel ruolo di ‘coordinatore e vice-coordinatore’ dell’Ufficio della Segreteria della Giunta regionale non previsti nell’articolazione organizzativa della Direzione generale della Presidenza. Senza neanche predisporre apposite manifestazioni di interesse, configurando così una palese disparità di trattamento”.

Attraverso l’interrogazione, il consigliere di Fratelli d’Italia chiede che vengano ripristinati i principi di legittimità, equità e il rispetto dei criteri costituzionali di proporzionalità e uguaglianza, a garanzia di tutto il personale che opera all’interno della Regione.

“Sarebbe opportuno che la Giunta regionale bloccasse gli effetti di questa delibera, perché si stanno creando posizioni in barba a qualsiasi norma e senza un preventivo confronto sindacale. Il rischio di generare situazioni di disparità e privilegio tra i due funzionari e il resto del personale, per il quale ancora non sono state ancora stanziate le risorse per importanti istituti, è palese”, ha concluso il Capogruppo di FdI.

