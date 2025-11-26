Paura ad Alghero, 59enne cade dalla scogliera nella notte e batte la testa

Al momento del ritrovamento, era cosciente ma appariva gravemente disorientato, oltre a presentare una ferita alla testa e molto infreddolito

Un 59enne è stato tratto in salvo questa mattina ad Alghero in seguito a una caduta avvenuta durante la notte sulla scogliera di Balaguer, dove aveva riportato un trauma cranico.

L’uomo è stato raggiunto e soccorso congiuntamente dalla Polizia Locale di Alghero, dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario del 118. Al momento del ritrovamento, era cosciente ma appariva gravemente disorientato, oltre a presentare una ferita alla testa e a essere in stato di ipotermia.

Per garantirne il recupero in sicurezza, si è reso necessario l’utilizzo di un elicottero. Il ferito è stato successivamente trasportato all’ospedale civile di Alghero per essere sottoposto a tutte le valutazioni e cure mediche del caso.

