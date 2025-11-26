Incidente a Macomer, traffico in tilt al km 151 della ss 131: tre auto coinvolte

Il transito sulla strada statale 131 “Carlo Felice” sta subendo forti rallentamenti in entrambe le direzioni a causa di un sinistro stradale. L’incidente si è verificato al chilometro 151, nel territorio di Macomer, e ha coinvolto complessivamente tre autovetture.

Attualmente, la circolazione è gestita tramite un senso unico alternato per consentire il passaggio dei veicoli.

Le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul luogo dell’evento per coordinare il traffico, eseguire i rilievi necessari e lavorare per ripristinare la normale fluidità della circolazione nel minor tempo possibile.

