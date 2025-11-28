Allarme a Sassari, presunta truffa su danni causati dai cani alle automobili

È stata lanciata una segnalazione di un presunto raggiro in atto a Sassari, che prende di mira i proprietari di cani. Una donna ha raccontato la sua disavventura sul gruppo social “Segnala a Sassari”, mettendo in guardia la cittadinanza su un modus operandi in cui l’aggressore si finge vittima di un danno al veicolo causato dall’animale domestico.

La malcapitata ha descritto di essere stata oggetto di questo tentativo di truffa nel pomeriggio del 25 novembre, intorno alle 16:30. Stava camminando con il suo cane quando un altro cane, visibilmente agitato, abbaiava dall’interno di un’auto parcheggiata nelle vicinanze. La donna ha spiegato: “Il mio cane si è messo ad abbaiare all’improvviso tirandomi il guinzaglio”.

Proseguendo nel suo racconto: ”Mi volto e vedo che sul sedile dell’auto parcheggiata vi un cagnolino che abbaia disperatamente, è evidente che ha paura – racconta -. Rassicuro il guidatore di stare tranquillo perché sto per andare via. Ho giusto voltato la testa per attraversare la strada quando una voce imperiosa e minacciosa mi chiama: ‘Signora dove va? non penserà di cavarsela così!. Il suo cane mi ha graffiato la macchina’”.

L’uomo l’avrebbe minacciata, accusandola del presunto danno e chiedendole immediatamente una somma di denaro. Ritenendosi vittima di una tentata truffa, la donna ha consigliato agli altri possessori di cani sassaresi di ignorare l’interlocutore e tirare dritto. Ha concluso la sua testimonianza sottolineando la pericolosità del raggiro: ”Questa nuova truffa è un pò difficile da dimostrare e siccome è una cosa nuova si resta disorientati e per non avere dei guai magari qualcuno ci casca per ingenuità e versa dei soldi in contanti per non avere scocciature”.

