Cagliari, si accende il Natale | Nessuna richiesta per mercatini in Piazza del Carmine

Anche per quest’anno, l’attesa atmosfera natalizia non animerà la tradizionale Piazza del Carmine a Cagliari. L’iniziativa lanciata dal Comune per l’assegnazione degli spazi destinati alle caratteristiche casette natalizie è fallita a causa della totale assenza di interesse.

Nonostante l’amministrazione avesse pubblicato un bando per la concessione delle aree, destinate alla vendita di articoli artigianali, cibi e bevande tipiche delle feste, non è stata presentata alcuna richiesta.

L’angolo di città rimane così inutilizzato, confermando lo scarso appeal di un’area nota purtroppo per essere considerata una “zona rossa” ad alta incidenza di criminalità, teatro frequente di risse e attività di spaccio. La mancanza di risposte al bando ha lasciato vuota una piazza che avrebbe potuto ospitare la magia e il commercio tipico del periodo festivo.

