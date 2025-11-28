Regione Sardegna, incidenti causati da fauna selvatica: contributi ai comuni colpiti

Dal 2020 a oggi, la Sardegna ha assistito a una drammatica escalation degli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica. I sinistri hanno toccato quota 6.995, un numero che è più che raddoppiato rispetto ai 2.991 registrati nel quinquennio precedente. Questo incremento è attribuibile in particolare all’aumento di cinghiali e cervi, la cui presenza sta generando un impatto significativo sulla sicurezza degli automobilisti, sulle produzioni agricole e sulla vita delle comunità locali.

Per affrontare e mitigare questa problematica crescente, la Giunta Regionale, su iniziativa dell’Assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, ha approvato la ripartizione di risorse economiche.

È stato stanziato un totale di 460.000 euro destinati ai Comuni per finanziare interventi sperimentali. Questi fondi serviranno a realizzare misure di contenimento spaziale, allontanamento mirato della fauna e progetti volti a ridurre i danni provocati dagli animali selvatici.

