Sassari, picchiò un 52enne lasciandolo in fin di vita: aggressore arrestato

Un uomo sassarese di 50 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico, con l’accusa di lesioni gravi, per aver picchiato selvaggiamente e ridotto in fin di vita un 52enne nello scorso mese di settembre.

Gli agenti della Squadra Mobile, sotto il coordinamento del dirigente Michele Mecca, sono riusciti a identificare il responsabile al termine di accurate indagini durate diversi mesi.

La brutale aggressione, avvenuta per futili motivi, si è consumata nei giardinetti di Via Soro Pirino, nel quartiere di Monte Rosello Alto. La vittima stava passeggiando con i suoi cani quando, dopo un breve alterco con l’arrestato, quest’ultimo si è scagliato contro il rivale con estrema violenza, colpendolo ripetutamente fino a fargli perdere i sensi.

L’uomo aggredito fu notato riverso a terra, coperto di sangue e privo di conoscenza, da un passante che allertò i soccorsi. Trasportato d’urgenza in ospedale, l’uomo rimase in rianimazione e in coma per circa un mese. Attualmente, le sue condizioni non gli hanno ancora consentito il pieno recupero delle funzionalità, rendendo necessario il suo ricovero in un centro di riabilitazione a Oristano.

