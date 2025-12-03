Incendio a Nuoro, fiamme in un appartamento: c’è un ustionato

Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra 1A dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che ha lavorato per domare le fiamme

Un incendio è divampato in un appartamento situato in Via Martiri della Libertà a Nuoro, richiedendo il pronto intervento dei soccorsi.

Sul posto è immediatamente intervenuta la squadra 1A dei Vigili del Fuoco di Nuoro, che ha lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza la palazzina. Purtroppo, l’episodio ha causato un ferito ustionato che è stato soccorso dalle ambulanze.

Presenti sul luogo anche gli agenti della Polizia, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio e la dinamica dell’accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it