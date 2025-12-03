Napoli-Cagliari 10-9 dopo i rigori, rossoblù fuori dalla Coppa Italia

Il Cagliari perde ai rigori in Coppa Italia contro il Napoli e non si qualifica ai Quarti di finale. La sfida nei tempi regolamentari si conclude 1-1, poi i sardi non riescono nell’impresa dal dischetto.

La gara

Primi venti minuti all’insegna della noia, con una lunga fase di studio e squadre che faticano ad andare in porta. Solo con un intervento di Luperto, che rimedia un giallo, si assiste a un minimo di agonismo. Al 27′ però la gara si stappa con il vantaggio del Napoli firmato da Lucca, imboccato da un bel cross di Vergara e da una marcatura blanda di Di Pardo. Il Cagliari fatica a reagire e solo sul finale della prima frazione arriva al tiro con lo stesso Di Pardo, che si esibisce in una goffa “trivela” che termina malinconicamente sul fondo.

Nella ripresa il Cagliari prova ad affacciarsi maggiormente dalle parti di Milinkovic-Savic e gli ingressi di Prati ed Esposito danno brio alla manovra. I due vanno subito alla conclusione appena entrati, senza tuttavia trovare la porta. Ed è proprio Esposito a trovare il pareggio su un pallone fortunoso, arrivato ai suoi piedi da un rimpallo tra McTominay e Borrelli che lo manda in porta a tu per tu con Milinkovic-Savic. La gara prosegue in equilibrio, nonostante Conte mandi in campo l’artiglieria pesante tra McTominay, Neres e Hojlund. Un occasione per parte nel finale: prima Deiola di testa manda fuori da ottima posizione, poi Caprile salva su McTominay.

Calci di rigore

Si va ai calci di rigore. Il primo lo tira Obert e segna, poi Politano che spiazza Caprile per l’1-1. Tocca a Borrelli che tira bene e mette dentro, seguito da McTominay che spiazza ancora Caprile. Prati per il terzo tiro e destro secco che si insacca. Tocca quindi a Lang per gli azzurri, che apre il destro e Caprile non ci arriva per un soffio: 3-3. Dal dischetto si presenta Felici: ma il destro forte che si stampa sul palo. Hojlund firma il sorpasso con un sinistro chiuso che spiazza Caprile. Esposito tiene in gara i rossoblù con un bel destro all’incrocio, ma Neres non chiude la contesa grazie a uno strepitoso Caprile.

Si va ad oltranza e tocca subito a Luperto che di sinistro spiazza Milinkovic-Savic. Lo segue a ruota Elmas che calcia all’incrocio e segna. Dal dischetto si presenta quindi Adopo e anche lui non sbaglia. Poi è portiere contro portiere: dal dischetto sassata di Milinkovic ed è 7-7. Avanti con Idrissi che non sbaglia, poi Spinazzola che manda avanti la contesa e ancora Di Pardo che segna, seguito da Juan Jesus.

La serie sembra non finire più, ma poi dal dischetto si presenta Luvumbo: sinistro strozzato e Milinkovic-Savic para. A chiudere è Buongiorno, che supera Caprile e manda avanti i partenopei.

