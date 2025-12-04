Bonifica amianto, approvato il programma 2025 con oltre 1,5 milioni di euro

L'obiettivo primario è salvaguardare la salute pubblica, assicurare la sicurezza negli ambienti di lavoro e rimuovere i materiali contaminanti

Su iniziativa dell’Assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, è stato dato il via libera al Programma degli interventi per il 2025. Le misure, previste dalla legge regionale n. 22/2005, sono finalizzate alla protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica del territorio dai rischi generati dall’amianto.

Questo provvedimento si colloca all’interno del più ampio Piano Regionale Amianto, un documento strategico che stabilisce le priorità e le procedure operative per la bonifica. L’obiettivo primario è salvaguardare la salute pubblica, assicurare la sicurezza negli ambienti di lavoro e rimuovere i materiali contaminanti diffusi in tutta la regione.

Per l’anno 2025, sono state stanziate risorse totali pari a 1 milione e 525.785 euro. Questi fondi saranno utilizzati per finanziare interventi mirati che riguarderanno sia edifici di proprietà pubblica e immobili privati, sia siti produttivi dismessi.

