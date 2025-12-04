Scano Montiferro, grande incendio in azienda agricola: devastato il fienile

L'enorme incendio ha coinvolto anche un trattore che si trovava parcheggiato; le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti

Un vasto e serio incendio ha colpito ieri sera un’azienda agricola situata nelle campagne di Scano Montiferro, precisamente in prossimità delle sorgenti di Sant’Antioco, ai piedi del monte. Le fiamme hanno completamente avvolto un fienile, richiedendo l’intervento incessante dei Vigili del Fuoco per tutta la notte.

Per domare il rogo sono state mobilitate le squadre del Distaccamento di Cuglieri, supportate da un’autobotte inviata dal comando provinciale di Oristano. I pompieri hanno lavorato senza sosta, riuscendo a spegnere definitivamente l’incendio solo poco prima delle 7:00 di questa mattina.

Il fuoco ha causato danni gravissimi alla struttura del fabbricato, compromettendo parte della copertura e incenerendo totalmente l’ingente quantità di foraggio immagazzinato all’interno. Inoltre, l’incendio ha coinvolto anche un trattore che era parcheggiato nel fienile.

Le cause che hanno innescato l’incendio sono ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, che non escludono al momento alcuna ipotesi.

