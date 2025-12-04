Sassari, maxi truffa per 200.000 euro: in manette un giovane 21enne

La vittima era stata persuasa da falsi consulenti finanziari, che operavano tramite WhatsApp e piattaforme di trading inesistenti, a effettuare bonifici

La Polizia di Sassari ha messo fine a una complessa frode, arrestando un 21enne ucraino che fungeva da corriere per un’organizzazione criminale. Il raggiro aveva prosciugato circa 200.000 euro dalle tasche di un professionista locale nell’arco di due anni.

La vittima era stata persuasa da falsi consulenti finanziari, che operavano tramite WhatsApp e piattaforme di trading inesistenti, a effettuare bonifici verso conti sia in Italia che all’estero. Insospettito dopo mesi di pagamenti, il professionista ha finalmente sporto denuncia.

Il 30 novembre, i truffatori hanno commesso l’errore di chiedere all’uomo ulteriori 15.000 euro in contanti, promettendo in cambio di recuperare le perdite pregresse. A questo punto, le forze dell’ordine hanno organizzato una trappola in un piazzale della zona industriale di Predda Niedda. Il corriere è arrivato appositamente da Bruxelles per ritirare la busta contenente denaro simulato ed è stato bloccato dagli agenti.

Arrestato con l’accusa di truffa aggravata, il giovane si trova ora recluso nel carcere di Bancali, mentre le indagini proseguono per risalire all’intera rete criminale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it