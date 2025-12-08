Decimomannu, auto in fiamme nelle campagne

I Vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 20 di ieri per spegnere l’incendio di un’autovettura in un terreno privato nelle campagne di Su Meriagu, in territorio di Decimomannu a pochi passi dalla strada statale 130.

Una squadra proveniente dalla sede centrale di viale Marconi è arrivata sul posto con un’autopompa, riuscendo a domare rapidamente le fiamme che avevano avvolto completamente il veicolo.

Gli operatori hanno poi messo in sicurezza l’area, impedendo che l’incendio raggiungesse una vicina struttura rurale. Sono stati avviati gli accertamenti per chiarire l’origine delle fiamme e ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.

