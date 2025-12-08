Sindia, fuoristrada si ribalta in un campo: illesi gli occupanti

Brutto incidente questa mattina a Sindia. La squadra 7A del Distaccamento locale dei Vigili del fuoco è intervenuta sulla sp 129 per un sinistro che ha visto coinvolta una Land Rover Discovery con due persone a bordo. Il mezzo è uscito di strada, ha sfondato un muretto a secco e si è ribaltato in un campo sottostante, fermandosi dopo una brusca carambola.

Nonostante la dinamica spaventosa, i due occupanti sono usciti praticamente illesi, riportando solo un forte spavento. Il personale del 118, giunto con due ambulanze – l’India di Macomer e la Mike di Bosa – ha prestato loro le prime cure.

La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, assicurando il veicolo e scongiurando ulteriori rischi.

