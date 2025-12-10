Alghero, bimbo di due mesi trasferito a Torino con un volo urgente

Un Gulfstream G650 dell’Aeronautica Militare ha trasferito d’urgenza un bimbo di due mesi dall’ospedale di Sassari al Maria Vittoria di Torino

Nel pomeriggio di ieri un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un trasporto sanitario d’urgenza per un bimbo di appena due mesi. Il piccolo, ricoverato presso la Clinica Neonatologica di Sassari, necessitava di un trasferimento immediato all’Ospedale Maria Vittoria di Torino, dove poteva ricevere le cure specialistiche indispensabili.

Il neonato ha viaggiato a bordo del velivolo militare assistito da un’équipe medica specializzata e accompagnato dalla madre, mentre le sue condizioni venivano costantemente monitorate durante tutto il tragitto.

La missione salva-vita è stata attivata su richiesta della Prefettura di Sassari dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha prontamente coinvolto il 31° Stormo, reparto dell’Aeronautica Militare dedicato alla prontezza operativa per interventi sanitari urgenti, trasporto di organi e voli umanitari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it