Addio a Ignazio “Cicci” Floris, sui social grande cordoglio per lo chef

Dolore profondo e incredulità a Dolianova e non solo per la scomparsa di Ignazio “Cicci” Floris. Lo chef 62enne è rimasto vittima del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo la Statale 387, a Settimo San Pietro.

Il 62enne viaggiava a bordo della sua Volkswagen Polo quando il mezzo si è scontrato frontalmente con un grosso Hyundai Terracan. L’impatto è stato devastante e per Floris, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha scosso l’intero paese di Dolianova e il mondo della ristorazione cagliaritana. Floris era cuoco nel noto ristorante Antica Cagliari, dove era conosciuto per professionalità, dedizione e grande umanità. Il locale lo ha ricordato sui social con un messaggio semplice e commovente: “Il tuo sorriso rimarrà per sempre nei nostri ricordi. Ciao Ignazio”.

Innumerevoli anche i messaggi di affetto che continuano a comparire sempre sui social. C’è chi lo ringrazia per essere stato lo chef del proprio matrimonio, chi ne celebra l’impegno nello sport e chi sottolinea la gentilezza e la disponibilità che lo hanno sempre contraddistinto. Ignazio Floris lascia un vuoto profondo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it