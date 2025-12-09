Scontro frontale a Settimo San Pietro: un morto e due feriti

È di un morto e due feriti, di cui uno in condizioni disperate, il bilancio del violento incidente avvenuto oggi intorno alle 14.30 sulla Statale 387 a Settimo San Pietro. Un fuoristrada Hyundai Terracan e una Volkswagen Polo si sono scontrati frontalmente.

La vittima, Ignazio Floris di 63 anni, viaggiava sulla Polo ed è deceduto sul colpo. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli altri due coinvolti sono stati trasportati in ospedale: uno in ambulanza e l’altro, in condizioni gravissime, con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it