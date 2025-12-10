Voli per la Sardegna, nel periodo natalizio rincaro dei prezzi del +143%

Le tariffe aeree per le festività natalizie sono aumentate in modo vertiginoso, ma l’impatto è particolarmente severo per i collegamenti con le isole maggiori. Un’analisi condotta da Altroconsumo sui voli di andata e ritorno durante il periodo festivo ha evidenziato che i biglietti da Roma o Milano verso la Sardegna (e la Sicilia) costano il 143% in più rispetto ai prezzi rilevati in bassa stagione.

L’incremento è generalizzato sul territorio nazionale (con una media del +114%), ma le isole sono chiaramente le aree più penalizzate. In media, un viaggio di andata e ritorno verso Sicilia e Sardegna durante le vacanze costa 266 euro, contro i 206 euro richiesti per le rotte sulla Penisola, il che significa un costo superiore del 29% per raggiungere le isole.

I confronti con l’anno precedente mostrano un andamento sfavorevole per le destinazioni insulari: nel periodo di Natale, i costi per la Sardegna e la Sicilia sono cresciuti del 5%, mentre i prezzi per le altre tratte nazionali hanno registrato notevoli riduzioni (circa il 15%). Inoltre, anche in bassa stagione i voli per le isole sono diventati sensibilmente più onerosi, con un aumento del +64% rispetto al +16% rilevato nella Penisola e al +7% per le destinazioni estere.

