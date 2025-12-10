Paulilatino, sbanda e finisce sopra il guardrail: ragazza trasportata in ospedale

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo incidentato e hanno affidato la giovane alle cure del personale del 118

Alle prime ore di questa mattina, intorno alle 5:00, la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Abbasanta è intervenuta sulla Statale 131 al chilometro 115,3, in direzione Sassari, per un sinistro stradale.

Per ragioni ancora in fase di accertamento, una ragazza alla guida di una Bmw ha perso il controllo della vettura. L’auto è andata a sbattere contro il guardrail sul lato del passeggero.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo incidentato e hanno affidato la giovane, che era riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo, al personale sanitario del 118. La Polizia è intervenuta per eseguire i rilievi di competenza. La conducente è stata trasportata all’ospedale di Oristano con codice giallo.

