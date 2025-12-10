EroCaddeo, il suo singolo “Punto” spopola: raggiunti quasi 2 milioni di ascolti

Sebbene la finale di X-Factor 2025 si sia conclusa con la vittoria di Rob, la vera sorpresa nelle classifiche di ascolto è il cantante sardo EroCaddeo. Nonostante non abbia trionfato nella competizione, il suo singolo “Punto” sta letteralmente sbaragliando la concorrenza sulle piattaforme di streaming.

In poco più di due settimane dalla sua uscita, il brano ha superato i 2 milioni di riproduzioni solo su Spotify. Questo risultato eclatante lo pone nettamente in vantaggio rispetto alla vincitrice Rob e a Delia, che insieme totalizzano circa 700 mila stream, e a PierC, fermo a quasi 300 mila.

A spingere il successo del giovane artista sardo è, oltre alla qualità del pezzo, la sua forte natura di ballad radiofonica e il continuo e convinto sostegno del suo “giudice”, Achille Lauro, che ha sempre lodato l’eccellente percorso artistico di Damiano EroCaddeo.

