Sciopero generale della Cgil, disagi anche a Cagliari

Giornata di disagi oggi per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro una manovra di bilancio del Governo nazionale giudicata “ingiusta” dal sindacato. L’astensione dal lavoro coinvolge per 24 ore tutti i settori pubblici e privati, con la sola esclusione del trasporto aereo. Pur nel rispetto delle fasce di garanzia, sono previsti disagi in tutto il Paese, dalle scuole ai servizi sanitari, fino ai trasporti urbani ed extraurbani.

Manifestazioni e cortei sono organizzati in tutte le principali città italiane. Il segretario generale Maurizio Landini guiderà la mobilitazione di Firenze. Le richieste al Governo toccano temi chiave: aumenti salariali e pensionistici, stop all’innalzamento dell’età pensionabile, interventi contro la precarietà, una riforma fiscale più equa, investimenti su sanità e istruzione e politiche industriali realmente efficaci. Tra le rivendicazioni anche il “no” al riarmo.

A Cagliari i manifestanti si riuniscono alle 10 in Piazza del Carmine. Nel capoluogo sardo, tra le categorie che potrebbero causare i maggiori disagi, lo stop ai mezzi pubblici seguirà le fasce di garanzia locali: servizi sospesi dalle 9.30 alle 12.45, dalle 14.45 alle 18.30 e dalle 20.30 fino al termine delle corse.

Nei porti lo sciopero riguarda l’intera prestazione giornaliera, mentre nel trasporto marittimo si prevedono ritardi di 24 ore sulle partenze per le isole maggiori, con eccezione delle linee essenziali. Per i collegamenti con le isole minori, lo stop è programmato dalle 00.01 alle 24, sempre con le dovute tutele per i servizi indispensabili.

