Lite in diretta tra Pierluigi Diaco e Valeria Marini, social con la showgirl sarda

Un fuori programma decisamente movimentato ha regalato alla showgirl sarda Valeria Marini un’ondata di solidarietà sui social. In una delle ultime puntate del programma BellaMa’, il talk del pomeriggio di Rai2, Pierluigi Diaco ha annunciato improvvisamente la chiusura della rubrica “La posta del cuore”, affidata dall’inizio della stagione proprio all’ex icona del Bagaglino.

Una comunicazione secca che ha scatenato una reazione visibilmente irritata di Marini. Quando Diaco ha spiegato che la rubrica sarebbe giunta al termine nella puntata successiva, Marini lo ha interrotto attribuendogli la responsabilità della scelta: “Lo hai deciso tu. La vedrete sui miei social. Io sono una persona sincera e dico quello che penso. Mi seguirete sui social e poi farò un’altra cosa”.

La replica piccata ha quindi innescato un battibecco in diretta: “Valeria, il nostro rapporto contrattuale era finito. Non vorrei fare polemica in un giorno come questo, è inelegante” ha risposto Diaco. La discussione è rapidamente degenerata in un vero e proprio botta e risposta, fino a quando la regia non ha staccato per la pubblicità interrompendo il confronto.

Ma sui social il “danno” era ormai fatto e la clip è diventata subito virale, rilanciata dalla stessa Marini sulla sua pagina da oltre 2 milioni di follower. Il siparietto ha confermato ancora una volta il temperamento diretto e senza filtri di Valeria Marini, che non ha esitato a manifestare il proprio pensiero schietto davanti alle telecamere.

Un comportamento che negli ultimi giorni ha ricevuto una pioggia di solidarietà proprio dal mondo social, con tantissimi commenti di sostegno per aver avuto il coraggio di esporsi. Critiche invece per Diaco e per il comportamento tenuto nei confronti di Marini, con il presentatore non nuovo a momenti di tensione in diretta tv.

