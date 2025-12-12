Barchino finisce sugli scogli a Capo Spartivento: 6 migranti soccorsi

Sono 6 i migranti salvati nella notte lungo la costa di Capo Spartivento, nel sud della Sardegna, dopo che il piccolo barchino con cui tentavano di approdare sull’isola è finito sugli scogli. L’imbarcazione, urtando la scogliera, si è danneggiata e si è arenata a pochi metri dalla riva, rendendo impossibile ai passeggeri proseguire o mettersi in sicurezza da soli.

Una motovedetta della Capitaneria di porto è arrivata rapidamente sul posto, ma la posizione del natante ha reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno recuperato uno a uno i migranti e li hanno affidati agli uomini della Guardia costiera. Una volta a bordo, sono stati trasportati al porto di Cagliari.

Nonostante il freddo e lo spavento, nessuno di loro ha riportato ferite. Dopo le prime verifiche sanitarie, i migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove seguiranno le procedure previste.

