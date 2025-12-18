Regione, tempi stretti sulla Finanziaria: varato un mese di esercizio provvisorio

La decisione si è resa necessaria a causa delle tempistiche ristrette per l'approvazione della manovra finanziaria complessiva

L’esecutivo regionale ha dato il via libera alla delibera che autorizza l’esercizio provvisorio per la durata di un mese. Il provvedimento, proposto dall’assessore al Bilancio e alla Programmazione Giuseppe Meloni, è stato ufficializzato tramite una nota diffusa dalla Regione al termine dell’ultima seduta di Giunta.

La decisione si è resa necessaria a causa delle tempistiche ristrette per l’approvazione della manovra finanziaria complessiva. Sebbene il testo sia attualmente all’esame delle commissioni del Consiglio regionale, l’imminenza delle festività natalizie riduce i margini di manovra dell’aula, rendendo indispensabile questa “misura di sicurezza” per garantire la continuità dei pagamenti e delle attività amministrative a inizio 2026.

Il provvedimento dovrà ora essere discusso e votato dall’Assemblea sarda. Tuttavia, l’esercizio provvisorio potrebbe restare inutilizzato: qualora il Consiglio regionale riuscisse a varare la Finanziaria definitiva entro metà gennaio, non sarebbe necessario ricorrere a questa gestione temporanea, permettendo alla Regione di operare immediatamente con il nuovo bilancio.

