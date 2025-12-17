Giunta nazionale del Coni: stella d’oro conferita a Gianfranco Zola

Durante l’ultima seduta della Giunta Nazionale del Coni sono state attribuite due importanti onorificenze: la stella d’oro al merito sportivo ha premiato Gianfranco Zola, celebre ex calciatore del Cagliari (e non solo) e oggi ai vertici della Lega Pro, e il noto dirigente Ivano Fanini. L’incontro ha rappresentato un momento di celebrazione per le eccellenze del panorama agonistico e manageriale italiano, riconoscendo il loro costante impegno nella promozione dei valori dello sport.

Parallelamente alle premiazioni, i vertici del Coni hanno gettato le basi per il prossimo quadriennio olimpico approvando la creazione del club “Los Angeles 2028“. È stata inoltre confermata la centralità di Livigno per l’allenamento d’alta quota degli azzurri, grazie al rinnovo dell’accordo relativo al centro Aquagranda, struttura che continuerà a fungere da punto di riferimento tecnico per la preparazione olimpica nazionale.

Infine, il presidente Luciano Buonfiglio ha fatto il punto sulle recenti attività istituzionali, soffermandosi in particolare sulla trasferta in India compiuta insieme al Ministro Antonio Tajani. Tale missione ha portato alla firma di un’intesa strategica con il Comitato Olimpico locale, mentre sul fronte interno proseguono i confronti con Sport e Salute per definire al meglio il futuro e la gestione delle strutture territoriali dell’ente.

