Paura a Quartucciu, operaio precipita da 3 metri: in ospedale in codice rosso

Nonostante il forte impatto e la necessità di accertamenti clinici approfonditi, i medici hanno confermato che l'operaio non è in pericolo di vita

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 16:00, in un cantiere di via Piria a Quartucciu. Un operaio di 42 anni, proveniente dal territorio del Sulcis, è rimasto ferito dopo una caduta mentre era impegnato nella costruzione di un nuovo edificio residenziale.

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto per circa tre metri. Il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 ha permesso di stabilizzare il lavoratore e di trasferirlo d’urgenza, con assegnazione di codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale “Brotzu” di Cagliari. Fortunatamente, nonostante il forte impatto e la necessità di accertamenti clinici approfonditi, i medici hanno confermato che l’operaio non è in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro sono giunti i Carabinieri della Stazione di Selargius insieme agli ispettori dello SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro) dell’ASL di Cagliari. I tecnici e i militari stanno effettuando i rilievi necessari per chiarire la dinamica della caduta e, soprattutto, per accertare se nel cantiere venissero applicate correttamente tutte le procedure di sicurezza e le misure di protezione previste dalla legge.

