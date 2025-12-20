Olbia, con l’auto fuori strada: donna estratta dalle lamiere e poi in ospedale

Brutto incidente stradale questa mattina in Via Barcellona, a Olbia, dove si è reso necessario l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino. Una donna, per ragioni ancora oggetto di indagine, ha perso il comando della propria vettura finendo fuori dalla carreggiata. Lo schianto contro la vegetazione laterale è stato violento, causando pesanti danni alla carrozzeria, specialmente nella sezione frontale e lungo la fiancata sinistra del mezzo.

Gli operatori del 118, giunti prontamente sul luogo, hanno assistito la conducente direttamente nell’abitacolo, lavorando in sinergia con i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area circostante per permettere una rapida estrazione della ferita. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

La gestione della viabilità e i rilievi tecnici sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale di Olbia, attualmente impegnati a definire l’esatta dinamica che ha portato alla perdita di controllo del veicolo.

