Cagliari, aggressione con una mannaia: 40enne pregiudicato in manette

A tradire il 40enne sono stati i rilievi tecnici effettuati dagli inquirenti: la sua presenza sul luogo del delitto è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza della zona

Si sono aperte le porte del carcere per un quarantenne di Cagliari, già noto alle autorità, accusato di aver compiuto una brutale aggressione lo scorso 6 dicembre nei pressi di un club privato non autorizzato nel quartiere di San Michele. L’uomo avrebbe assalito la vittima colpendola ripetutamente con una mannaia, causandole danni fisici permanenti e gravissimi.

Il malcapitato, trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu, ha dovuto affrontare una complessa operazione chirurgica per trattare la rottura dell’avambraccio sinistro, la recisione dei tendini e diverse fratture ossee al volto, in particolare al naso e alla mascella.

L’episodio risulta ancora più grave poiché l’aggressore, per compiere il raid, è evaso dagli arresti domiciliari a cui era già sottoposto per una serie di precedenti penali, che includevano una rapina aggravata e attività di spaccio in un altro circolo nella zona di Mulinu Becciu.

A tradire il quarantenne sono stati i rilievi tecnici effettuati dagli inquirenti: la sua presenza sul luogo del delitto è stata confermata dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona e da diverse deposizioni fornite da testimoni oculari.

