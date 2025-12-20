Cagliari-Pisa, le probabili formazioni e dove vederla

La domenica della sedicesima giornata di Serie A si apre con uno scontro diretto ad altissima tensione. Alle 12:30 del 21 dicembre in scena Cagliari–Pisa, una gara che vale molto più dei tre punti, perché in palio c’è la possibilità di prendere fiato nella corsa salvezza. I rossoblù cercano di allontanarsi dalla zona calda, mentre i toscani vogliono riavvicinarsi alla quartultima posizione e rimettersi in carreggiata.

La classifica sorride leggermente al Cagliari, fermo a quota 14 punti ma tutt’altro che al sicuro. Il margine sulle inseguitrici è minimo e il Verona, attualmente terzultimo, dista appena due lunghezze. Il Pisa, invece, occupa la penultima posizione con 10 punti e arriva alla sfida dopo un periodo di rallentamento.

Probabili formazioni

Sul fronte delle formazioni, il Cagliari ritrova Mina, mentre Borrelli ha smaltito i problemi fisici accusati in settimana ed è nuovamente a disposizione. Il Pisa deve fare ancora a meno di Cuadrado e Stengs, due indisponibilità che stanno pesando sul rendimento recente e il cui rientro è previsto tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio. A queste si aggiunge quella di Nzola, ancora squalificato dopo il cartellino rosso rimediato contro il Parma.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Gaetano, Esposito.

Allenatore: Pisacane.

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Marin, Aebischer, Vural, Leris; Moreo, Meister.

Allenatore: Gilardino.

Dove vederla

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn, che detiene i diritti di tutte le gare del campionato di Serie A. La telecronaca dell’incontro è affidata a Luca Farina.

