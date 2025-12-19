Cagliari-Pisa, Pisacane: “Poche chiacchiere, l’obiettivo sono i 3 punti”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domenica alla Unipol Domus, ore 12:30, contro il Pisa di Alberto Gilardino; match valevole per la 16a giornata del campionato di Serie A 2025/2026.

Sull’avversario: “Indipendentemente dalla classifica, mi aspetto una squadra allenata bene da un collega preparato. Se non fosse stato per le battute d’arresto, ora sarebbe stata in linea. Facciamo tutto quello che abbiamo preparato perché possiamo creare qualche difficoltà”.

Su Yerry Mina: “Mina è da venerdì che cerca di lavorare in personalizzato, ieri ha fatto quasi tutto l’allenamento con la squadra. Si tratta di un giocatore troppo importante, ognuno ha la sua storia. Ha 7/8 giorni in più di gestione graduale. Oggi è in una condizione migliore sicuramente”.

Aspetto mentale: “L’obiettivo sono i tre punti, è necessario fare poche chiacchiere e continuare sulla scia che abbiamo seguito. Ho una squadra adulta e vaccinata anche se il campo e l’età ci dice altro. Sono ragazzi smaliziati e furbi calcisticamente parlando, sanno l’importanza della gara e io ho fatto conoscere il peso giusto”.

