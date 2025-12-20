Cagliari, pedone investito sulle strisce nel Largo Carlo Felice

Incidente nel primo pomeriggio di oggi nel Largo Carlo Felice, a Cagliari. Nei pressi del Caffè Svizzero un pedone è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. A rimanere ferito è stato un ragazzo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione del traffico, insieme a due ambulanze del servizio di emergenza 118. Il giovane è stato soccorso dai sanitari e affidato alle cure mediche, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it