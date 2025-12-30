Cagliari, 30enne investita alla vigilia di Natale: denunciato il responsabile

Individuato il conducente che, nel pomeriggio della vigilia di Natale, ha investito una trentenne in via Po a Cagliari, fuggendo senza prestare assistenza. Si tratta di un uomo di 57 anni residente a Pula, con precedenti, che sentendosi ormai braccato dalla Polizia Municipale si è presentato spontaneamente al comando di via Crespellani.
Decisive per le indagini sono state le tracce lasciate sull’asfalto, i filmati delle telecamere di sorveglianza e i racconti dei testimoni.
La vittima, inizialmente soccorsa in codice rosso, resta ricoverata al Brotzu con una prognosi di un mese. Per il responsabile è scattata la denuncia per omissione di soccorso e il ritiro immediato della licenza di guida.
