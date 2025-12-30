Grande paura a Sassari, attentato ad un circolo con una molotov

Fortunatamente i gestori sono riusciti a domare il principio d'incendio con gli estintori, limitando i danni ad alcuni arredi e sedie

Un atto intimidatorio ha colpito nel pomeriggio il circolo Arci a Sassari situato nel complesso della palestra bunker in via Poligono.

Ignoti hanno infranto una finestra protetta da inferriate, lanciando all’interno due bottiglie incendiarie (molotov) prima di dileguarsi. Fortunatamente il locale era vuoto al momento dell’attacco.

I gestori sono riusciti a domare il principio d’incendio con gli estintori, limitando i danni ad alcuni arredi e sedie. La Squadra mobile di Sassari ha avviato le indagini per identificare gli autori del gesto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it